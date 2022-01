New Zealands statsminister testet negativt etter koronakontakt

Statsminister Jacinda Arderns regjering skjerpet nylig koronarestriksjonene i landet, noe som har ført til at hun har måttet avlyse sitt eget bryllup. Nå har hun vært i nærkontakt med en koronasmittet person, men har testet negativt. Foto: Mark Mitchell / NZME via AP / NTB

NTB

New Zealands statsminister Jacinda Ardern har testet negativt etter å ha vært i nærkontakt med en koronasmittet person på et rutefly.

Det opplyste Ardern mandag.

Hun kommer imidlertid til å fullføre landets krav om ti dagers karantene, det vil si ut tirsdag. Det betyr at hun må lede regjeringsmøtet den dagen via nettet.

New Zealand har i stor grad klart å begrense smittespredningen under pandemien. Landet har registrert kun 52 koronarelaterte dødsfall blant befolkningen på 5 millioner innbyggere. Men omikronvarianten endret på situasjonen og har skapt et utbrudd som ventes å øke raskt de neste ukene. Så langt i pandemien har landet påvist over 16.000 smittetilfeller.

Rundt 77 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert. Vaksinasjonsdekningen for folk over 12 år er på 93 prosent.

Forrige søndag måtte Ardern avlyse sitt eget bryllup da regjeringen skjerpet koronarestriksjonene.