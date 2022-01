Valgseier til sosialistpartiet PS i Portugal

Portugals statsminister og partileder for PS, Antonio Costa, snakker med journalister mens han venter på valgresultatet søndag kveld. Foto: Armando Franca / AP Photo /

NTB

Det regjerende Sosialistpartiet (PS) har med stor margin vunnet søndagens valg på ny nasjonalforsamling i Portugal.

PS fikk 42 prosent av stemmene, kunngjorde valgkommisjonen sent søndag kveld.

Landets største opposisjonsparti, sentrum-høyrepartiet Sosialdemokratene (PSD), under ledelse av Ru Rio, har fått i underkant av 30 prosent av stemmene.

Ifølge landets kompliserte valgsystem er det mulig for et parti å få absolutt flertall i nasjonalforsamlingen med rundt 41 prosent av stemmene. Det tilsvarer 116 av de 230 plassene.

Natt til mandag kom bekreftelsen på at PS og statsminister Antonio Costa sikret seg absolutt flertall med 117 plasser i nasjonalforsamlingen. Det er en økning fra de 108 plassene som PS hadde i perioden som nå utløper.

Costa sa i en tale da resultatet var klart at absolutt flertall ikke betyr det samme som absolutt makt.

– Det betyr ikke at man regjerer alene. Ansvaret blir større. Det betyr at man skal regjere for og med alle portugisere, sa Costa ifølge Reuters.

Lav valgdeltakelse

Valgresultatet er bedre enn det meningsmålinger i forkant av valget kunne tyde på, og resultatet er i tråd med tre valgdagsmålinger som ble offentliggjort da valglokalene stengte. PS fikk ifølge målingene mellom 37 og 42,5 prosent av stemmene, mens PSD lå an til å få mellom 26,7 og 35 prosent.

Omtrent 1,5 millioner stemmeberettigede bor i utlandet og har dermed stemt per post. 10,8 millioner mennesker er stemmeberettigede i Portugal.

Valgdeltakelsen i Portugal er lav etter norsk standard. Ved valget i 2019 brukte 48,57 prosent stemmeretten. Den offentlige kringkasteren RTP meldte søndag kveld at mellom 49 og 54 prosent lot være å stemme denne gang.

Omtrent 1,2 millioner mennesker som egentlig skulle holde seg hjemme grunnet smitte eller karantene, fikk dispensasjon til å dra til stemmelokalene.

Mindretallsregjeringer

PS, som har hatt makten i landet de siste seks årene, og PSD, er de to største partiene i Portugal. De har i flere tiår byttet på å styre det iberiske landet, som er det fattigste i Vest-Europa.

De siste 50 årene har landet bare hatt tre flertallsregjeringer. Det er med andre ord svært sjelden at et parti klarer å oppnå flertall i nasjonalforsamlingen.

Søndagens valg var utenom den vante valgsyklusen. Det ble utlyst etter at to partier på venstresiden, som har støttet Costas PS-regjering, vendte tommelen ned for regjeringens forslag til statsbudsjett. Det fikk dermed ikke flertall i nasjonalforsamlingen.

EU-midler

Mye står på spill i portugisisk politikk. Portugal skal avgjøre hvordan de skal bruke 45 milliarder euro i EU-støtte. Pengene er ment å få fart på økonomien etter pandemiens herjing.

To tredeler av summen er tiltenkt offentlige prosjekter, som for eksempel infrastruktur. Den siste tredelen skal gå til private bedrifter.

Portugals økonomi har slitt med å holde følge med de øvrige i Europa siden 2000. Da var landets BNP på 16.230 euro per capita, sammenlignet med et snitt på 22.460 per capita i EU.

I 2020 hadde Portugal klatret til 17.070 euro per capita, mens EU-snittet hadde økt til 26.380 per capita.