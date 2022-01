Gravid journalist fra New Zealand måtte be Taliban om hjelp – får ikke returnere til hjemlandet på grunn av corona

De strenge karantenereglene til New Zealand hindrer journalisten Charlotte Bellis i å komme seg hjem. I stedet måtte hun spørre Taliban om hjelp.

Den gravide journalisten Charlotte Bellis er opprinnelig fra New Zealand, men har de siste årene jobbet for Al Jazeera i Afghanistan for å dekke tilbaketrekningen av amerikanske tropper.

Hun fikk blant annet internasjonal oppmerksomhet da hun konfronterte Taliban med et spørsmål om hva de ville gjøre for å sikre rettighetene til kvinner og jenter.

Det var New York Post som først omtalte saken.

Får ikke reise hjem

For en tid tilbake oppdaget Bellis at hun var gravid, og siden hun og hennes partner ikke er gifte, noe som i flere av landene i Midtøsten er ulovlig, ville Bellis reise tilbake til hjemlandet New Zealand og fullføre graviditeten der.

Der får hun ikke lov til på grunn av landets strenge innreiserestriksjoner.

– En rotete situasjon

I en spalte publisert i The New Zealand Herald på lørdag, skrive Bellis at det var «brutalt ironisk» at hun en gang spurte Taliban om deres behandling av kvinner, og nå stiller de samme spørsmålene til New Zealands regjering.

– Når Taliban tilbyr deg - en gravid, ugift kvinne - en trygg havn, vet du at du har havnet i en rotete situasjon, skrev Bellis.

Tatt i mot med åpne armer av Taliban

Ifølge Bellis tok Taliban imot henne med åpne armer da hun spurte om hjelp.

Hun tok kontakt med en av sine senior Taliban-kontakter og forklarte situasjonen sin. Så ba hun dem garantere for at hun og partneren ikke skulle komme i trøbbel fordi de var gravide og ugifte.

– Nei, vi er glade på dine vegne, du kan komme og du vil ikke få noen problemer. Bare fortell folk at du er gift, og ring oss hvis det eskalerer. Ikke bekymre deg. Alt vil bli bra, skal Taliban-kontakten da ha svart henne.

Skal sjekke om det er riktig

Siden har Bellis og partneren oppholdt seg i Kabul.

Mandag 24. januar fikk paret et endelig nei på søknadene sine om å få reise til New Zealand.

Chris Hipkins er statsråd med ansvar for New Zealands coronahåndtering. Les mer Lukk

New Zealands coronaminister Chris Hipkins sier til New Zealand-avisa at kontoret hans har bedt om at det sjekkes at de riktige prosedyrer er blitt fulgt i Bellis’ sak, og innrømmer at det ved første øyekast ser ut til å berettige ytterligere forklaring.

New Zealand har holdt spredningen av covid-19 på et minimum under pandemien, og har bare rapportert om 52 dødsfall blant befolkningen på 5 millioner.