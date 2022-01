Stort snøfall og kraftig vind gir kaos i Nordøst-USA

En mann går forsiktig ned de snøfylte trappene på en T-banestasjon i Brooklyn i New York City lørdag. Foto: Brittainy Newman / AP / NTB

NTB

En av de kraftigste vinterstormene på flere år utløste trafikkaos og strømbrudd i det nordøstlige USA lørdag.

Rundt 70 millioner innbyggere bor i regionen. Storbyer som New York City og Boston var blant de hardest rammede stedene.

Tidlig lørdag kveld hadde det lavet ned 61 centimeter med snø i deler av delstatene New York og Massachusetts. Over 95.000 husstander i Massachusetts var uten strøm.

Uværssystemet strakte seg så langt sør som til Florida, der National Weather Service (NWS) advarte om lave temperaturer. I Florida sendte lokale myndigheter ut varsel om fallende iguaner ettersom de lave temperaturene får de store øglene til å bli nærmest paralysert og falle ned fra trærne de holder til i. Det er ingen spøk å få en flere kilo tung øgle i hodet.

Advarer mot å reise

Lenger nord langs kysten ble folk bedt om å unngå alle unødvendige reiser for andre dag på rad.

Borgermester Eric Adams i New York City ba folk om å holde seg innendørs dersom de kan. Delstatene New York, New Jersey, Virginia, Maryland og Delaware har erklært nødtilstand, og det advares mot å kjøre på motorveiene fordi snøstorm gjør sikten nærmest umulig. Dårlig sikt sammen med glatte veier og kraftig nedbør kan føre til mange trafikkfarlige situasjoner, advarer NWS.

I New York City var en armada av saltemaskiner og brøytebiler i gang med å gjøre byens gater farbare lørdag. Der var Central Park dekket med rundt 20 centimeter snø, og regiontog var kansellert.

Flytrafikk rammet

Uværet bringer med seg ekstrem kulde fra lørdag kveld til søndag morgen lokal tid, ifølge NWS.

På Long Island ble en kvinne funnet død i bilen sin av en brøytebilsjåfør.

Uværet fører også til store forsinkelser i flytrafikken. Fredag ble over 1.450 flygninger innstilt. Rundt 3.400 flygninger var kansellert lørdag. Det gjelder flygninger i, til og fra USA, ifølge flysporingstjenesten FlightAware.

For søndag er allerede over 1.000 flygninger blitt kansellert.