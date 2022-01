Tusener uten strøm i Sverige – orkan i Danmark

Stigende vannstand utløst av stormen Malik førte til at det ble lagt ut beskyttende barrierer rundt et eldresenter innerst i Odense-fjorden i Danmark lørdag. Foto: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix via AP / NTB

NTB

Stormen Malik herjer i Sverige og Danmark, der det er målt vind med orkans styrke. Trær har blåst ned, tog er innstilt, fly omdirigert og tusener er strømløse.

Det omfattende uværet, som også rammer Norge, har fått navnet Malik i Storbritannia, Danmark og Sverige.

Malik traff Danmark med full kraft lørdag ettermiddag. Der meldes det om vind med orkans styrke på over 40 meter i sekundet. Målingen ble gjort i Hanstholm nord på Jylland, melder kringkasteren DR.

Mange trær har blåst ned, og flesteparten av de danske politidistriktene har frarådet folk å være utendørs. I Esbjerg på vestkysten ble en person alvorlig skadd, mens to ble lettere skadd da en gren falt ned og traff en bil.

Jernbanetrafikken i Danmark er innstilt i store deler av landet, og det meldes om høy vannstand mange steder.

Tusener uten strøm

I Sverige var rundt 10.000 strømabonnenter uten elektrisitet natt til søndag i blant annet Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland og Örebro.

To tenåringsgutter ble skadd i Skåne da et tre falt over et kjøretøy de satt i.

På vestkysten er flere jernbanestrekninger stengt. To fly fra Kanariøyene måtte omdirigeres til Stockholm på grunn av sterk vind i Göteborg, mens et fly på vei til Malmö måtte lande i København i stedet.

I Malmö veltet en byggekran sent lørdag kveld. Öresundsbroen mellom Sverige og Danmark var stengt søndag morgen av sikkerhetshensyn, fordi vinden var sterkere enn prognosene skulle tilsi.

Flytter seg østover

Lavtrykket flytter seg etter hvert østover og ventes å nå Sveriges østlige deler i morgentimene.

– Det kommer til å blåse skikkelig med stormbyger og også snø, sier meteorolog Anders Wettergren.

Utover søndag avtar vinden, og mandag blir det betydelig roligere, ifølge SMHI.

I Finland har en kraftig snøstorm feid inn over landet. Flere tusener husstander var sent lørdag kveld uten strøm. Fergetrafikken mellom Sverige og Åland er innstilt søndag, og utover dagen ventes snøværet å fortsette i den sørlige delen av Finland.

To døde i Storbritannia

I Staffordshire i England omkom en ni år gammel gutt da han ble truffet av et tre som veltet i stormen. En mann som var sammen med gutten, ble alvorlig skadd.

I Aberdeen i Skottland mistet en kvinne i 60-årene livet da hun fikk et tre over seg, opplyser politiet.

I deler av Skottland ble det lørdag målt vindkast opp til 38 meter per sekund, og både der og i Nord-England var nærmere 100.000 husstander uten strøm lørdag på grunn av veltede trær som har revet ned strømledninger.

På østkysten av Skottland ble det målt vind på nesten 38,9 meter i sekundet.

Over 130.000 husstander i hele Storbritannia var uten strøm lørdag.

Også den nordlige delen av Tyskland ble rammet av uværet. Natt til søndag ble det meldt om stormflo i kystområdene, og flere togavganger er innstilt eller forsinket.