Nord-Korea med ny rakettest

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sender opp raketter i stedet for å svare på USAs tilbud om samtaler. Arkivfoto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Nord-Korea foretok søndag enda en rakettest. Ifølge Japan dreide det seg om en mellomdistanserakett.

Den nådde en høyde på 2.000 kilometer og fløy i 800 kilometer før den falt ned i Japanhavet, utenfor Japans økonomiske sone, ifølge landets foreløpige oversikt over rakettens bane.

Raketten fløy i rundt 30 minutter, ifølge den japanske regjeringens talsmann, Hirokazu Matsuno.

Sør-Koreas generalstab opplyser at det antas at raketten ble skutt opp fra et område i innlandet i den nordlige delen av Nord-Korea.

Det er sjuende gang til nå i år at Nord-Korea skyter opp en rakett i stedet for å svare på USAs tilbud om samtaler.

Siste gang Nord-Korea gjennomførte like mange prøveoppskytinger på én måned, var i 2019 etter at møtene mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og daværende USAs president Donald Trump brøt sammen.

Oppskytingene denne måneden har funnet sted etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un varslet modernisering av de militære styrkene i romjulen, noe som utløste nye amerikanske sanksjoner.

Så langt i januar har Nord-Korea blant annet gjennomført to prøveoppskytinger av ballistiske missiler og skutt opp det de kaller hypersoniske missiler. I forrige uke antydet de at de vurderer å teste langtrekkende missiler som kan utstyres med atomladninger.