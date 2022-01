Boris Johnson tilbyr Nato store styrkebidrag

Statsminister Boris Johnson, her under et besøk på en av luftforsvarets baser i Wales torsdag, sier at Storbritannia står klar til å tilby Nato forsterkninger. Foto: Carl Recine / pool via AP / NTB

NTB

Storbritannia står klar til å tilby Nato en større utplassering av soldater, våpen, krigsskip og jagerfly i Europa, sier statsminister Boris Johnson.

Tilbudet er et svar på det Johnson kaller en økende russisk fiendtlig holdning mot Ukraina.

– Denne pakken kan sende et klart budskap til Kreml om at vi ikke kommer til å tolerere deres destabiliserende aktiviteter, og vi kommer alltid til å stå sammen med våre Nato-allierte mot russisk fiendtlighet, sa Johnson sent lørdag kveld.

Johnsons tilbud blir presentert for Nato i neste uke. Det kan resultere i at Storbritannia dobler de anslagsvis 1.150 britiske soldatene som for tiden er utplassert i østeuropeiske land og dobling av det Johnsons kontor kaller «forsvarsvåpen» i Estland.