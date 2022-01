Russland lover å flytte marineøvelse etter irsk protest

NTB

Russland sier de vil flytte en planlagt marineøvelse utenfor Irlands økonomiske sone etter protester fra irske myndigheter.

Den irske utenriksministeren Simon Coveney sier lørdag at han har fått forsikringer fra russiske myndigheter om at marineøvelsen blir flyttet lenger ut fra den sørvestre kysten av Irland.

Lørdag skrev også den russiske ambassaden i Dublin på Facebook at marineøvelsen vil bli flyttet utenfor Irlands økonomiske sone for å unngå å hindre fiskere i farvannet.

Den irske regjeringen protesterte kraftig etter at Russland mandag denne uken kunngjorde at de planlegger en stor marineøvelse 3. til 8. februar. Øvelsen skulle holdes i internasjonalt farvann utenfor Irlands territorialfarvann, men innenfor landets økonomiske sone.

Det hører til sjeldenhetene at russiske myndigheter gir etter for kritikk fra et vestlig land, men det kan ha sammenheng med at Irland ikke er medlem av Nato.

Situasjonen er spent mellom Russland og Nato-landene, som frykter at Russland planlegger å invadere Ukraina.