Uvær herjer i Danmark, Sverige og Storbritannia

NTB

Stormen Malik herjer lørdag over Danmark, Sør-Sverige og Storbritannia, der minst to mennesker har mistet livet.

En ni år gammel gutt omkom i Staffordshire i England da han ble truffet av et tre som veltet i stormen. Det samme skjedde i Aberdeen i Skottland der en kvinne i 60-årene mistet livet da hun fikk et tre over seg, opplyser politiet.

I deler av Skottland ble det lørdag målt vindkast opp til 38 meter per sekund, og både der og i Nord-England var nærmere 100.000 husstander uten strøm lørdag på grunn av veltede trær som har revet ned strømledninger.

Malik feier også over Danmark og Sør-Sverige lørdag ettermiddag og kveld. I nærheten av danske Esbjerg ble tre mennesker skadd da et tre veltet over bilen de satt i. Tilstanden er alvorlig for en av de skadde, melder dansk TV2. I byen Frederikssund er 20 pleietrengende personer evakuert fra omsorgsboligene de bor i på grunn av stor flomfare.

Stengte broer, innstilte tog



En rekke tog- og ferjeavganger er innstilt, deriblant Color Lines ferjer mellom Danmark og Norge.

Både Øresundsbroen mellom København og Malmö og Storebeltsbroen mellom de danske øyene Sjælland og Fyn ble stengt lørdag kveld på grunn av den sterke vinden.

Dyrehagen i den danske byen Randers opplyser at de har låst inn en jaguar og parkens hyener i frykt for at uværet kan føre til at innhegninger blir ødelagt og dyrene dermed kan rømme.

Lørdag kveld trakk uværet innover det sørlige Sverige. Også der meldes det om stigende vannstand, veltede trær og løse gjenstander som blir tatt av vinden. Det er foreløpig ikke meldt om personskader.