Hjelpeorganisasjoner kjemper mot klokka i Afghanistan

28 år gamle Gulnaz forsøker å varme den 18 måneder gamle sønnen sin ved et lite bål i veikanten langs hovedveien mellom Pul-e-Alam og Kabul. Sammen med den 16 år gamle søsteren Khalida sitter hun der hver dag i håp om at bilister skal stanse og gi dem litt penger.

Et lite bål av gamle filler og kvister er alt Gulnaz har for å holde den 18 måneder gamle sønnen sin varm, der hun sitter og tigger ved hovedveien til Kabul.

Den lille gutten er knapt synlig under det frosne teppet, rundt dem troner snødekte fjell. En og annen sjåfør stanser og stikker en pengeseddel i den 28 år gamle kvinnens hånd, men altfor sjelden.

Ved siden av Gulnaz sitter den 16 år gamle søsteren hennes Khalida. Begge er de iført heldekkende burka.

Etter en lang og kald dag i veikanten kan de to i beste fall håpe på 300 afghanis, rundt 25 kroner, forteller Gulnaz. De fleste dager er utbyttet langt mindre.

Hjelpen forsvant

Da Taliban rykket inn i Kabul i midten av august, forsvant milliarder av dollar i internasjonal nødhjelp over natten. På toppen av dette ble valutareserven i utlandet frosset.

Det krigsherjede og lutfattige landet, som også har opplevd flom og tørke de siste årene, står nå på randen av stupet og vil bli kastet ut i en massiv humanitær katastrofe dersom ikke omverdenen kommer til unnsetning.

De siste ukene har vinteren lagt et iskaldt lokk over Afghanistan, og FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner kjemper nå en desperat kamp for å hindre at millioner av mennesker sulter.

Store deler av befolkningen har verken nok mat eller brensel, og de aller fattigste forsøker å holde varmen og tilberede ett og annet måltid ved å sanke kullbiter og kvister til bål.

Kappløp mot klokka

– Omfanget av problemene afghanerne nå opplever, er svært alvorlig, sier en talskvinne for Verdens matvareprogram (WFP) i Afghanistan, Shelley Thakral.

– Vi kaller det et kappløp mot klokka. Vi må nå familier i områder som er svært vanskelig å nå. Det er vinter, det er kaldt, det er snø, sier hun.

WFP trenger i år drøyt 23 milliarder kroner til sitt hjelpearbeid i Afghanistan, men har langt fra mottatt dette.

– Det tilsvarer 1,8 milliarder kroner per måned, eller 2,70 kroner per person per dag, det er det vi ber om, sier Thakral.

FN-appell

FN anslår at rundt 90 prosent av Afghanistans 38 millioner innbyggere er avhengige av nødhjelp, blant dem nærmere 3 millioner internflyktninger. Mange av flyktningene har i årevis levd i skur og telt i og rundt de store byene

For å møte de enorme behovene kom FN i begynnelsen av januar med tidenes største nødhjelpsappell for ett enkelt land og ba om 45 milliarder kroner for å hindre en humanitær katastrofe i Afghanistan og blant afghanske flyktninger i nabolandene.

Ifølge FN trengs det rundt 40 milliarder kroner for å hjelpe 22 millioner mennesker i Afghanistan, og ytterligere 5 milliarder kroner for å hjelpe 5,7 millioner afghanske flyktninger i Pakistan, Iran, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan.

Vinterkulde

Gulnaz forlot den nordlige Kunduz-provinsen der mannen tidligere var skomaker. Som følge av krigen og Talibans framrykking, ble det etter hvert få kunder, og den lille familien flyktet derfor sørover til Logar-provinsen i håp om en bedre framtid der.

Nå sitter 28-åringen og søsteren og tigger ved hovedveien mellom provinshovedstaden Pul-e-Alam og Kabul.

– Hjemme har vi ingen varme, og uansett om det regner eller snør, så kommer vi hit, forteller hun.

Plassen er ikke tilfeldig valgt, på veien er det en fartshump som tvinger biler til å sakke farten. Håpet er at noen skal stanse helt.

I Pul-e-Alam, der temperaturen i januar og februar kan falle til minus 16 grader, står kvinner og menn hver eneste dag i kø i håp om å sikre seg mel, olje, salt og linser fra WFP.

Hjelpeorganisasjonen har forsøkt å finne fram til de fattigste, som har fått tildelt matkuponger. Ryktet spredte seg imidlertid raskt, og tusenvis av håpefulle tropper opp og trygler om hjelp. Ofte kommer det til håndgemeng, og sikkerhetsvakter må trå til for å sikre orden.

Opium og heroin

Rundt 500 familier får nå daglige matrasjoner fra WFP i Pul-e-Alam, ifølge Hussain Andisha, som organiserer utdelingen. De fleste innbyggerne i provinsen er imidlertid desperate, forteller han.

Mens Andisha snakker, trenger fire kvinner i burka seg fram og trygler om mat. Den ene av dem, fembarnsmoren Sadarat, forteller at mannen misbruker narkotika, et problem som har økt kraftig i Afghanistan siden vestlige styrker rykket inn for over 20 år siden.

Afghanistan er verdens største produsent av opium, råvaren i heroin, og langt fra alt blir eksportert. FN anslår at det nå er 1 million misbrukere i landet, noe som tilsvarer 8 prosent av befolkningen mellom 15 og 64 år. De sosiale problemene som følge av dette er enorme.

– Jeg vet ikke hvor mannen min er. Jeg har ikke mat til barna mine. Vær så snill, hjelp meg, trygler Sadarat.

Desperate

En av de andre kvinnene, Riza Gul, forteller at hun har ti barn, og at mannen tjener under 9 kroner dagen de få dagene han er så heldig å finne arbeid.

– Hva kan vi gjøre, hvor skal vi gå, spør hun.

Historiene til de to kvinnene er vanlige, medgir Andisha, som forteller at situasjonen blir mer desperat dag for dag.

– Helt siden vi først kom hit, har situasjonen forverret seg. Folk har ikke jobb, og etter at Taliban overtok, får kvinner heller ikke jobbe innen det offentlige, sier han.

– Jeg er helt sikker på at situasjonen vil bli enda verre, sier Andisha.

Taliban bistår

Taliban i Logar-provinsen har ikke forsøkt å blande seg inn i WFPs hjelpearbeid, men har derimot bistått med sikkerhetsvakter ved matutdelingsstedene, forteller Andisha.

Thakral understreker også at nødhjelpen går direkte til dem som trenger det, ikke via landets nye makthavere.

– Menneskene kommer først, og det er viktig å huske i denne humanitære krisen, sier hun.

– Vi arbeider uavhengig fra landets de facto regjering og kan dermed forsikre om at alle pengebidrag vi mottar, vil komme folk direkte til gode, sier Thakral.