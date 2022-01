Oljekatastrofen i Peru var verre enn antatt

NTB

Oljeutslippet i Peru 15. januar ble kalt den verste miljøkatastrofen i landets nyere historie. Nå viser det seg at utslippet var dobbelt så stort som fryktet.

Miljøminister Ruben Ramirez sa fredag at myndighetenes opplysninger så langt tyder på at 11.900 fat olje rant ut i sjøen. Tidligere har det vært antatt at utslippet var på 6.000 fat.

Hendelsen inntraff da et tankskip losset olje ved raffineriet La Pampilla, som er eid av det spanske selskapet Repsol. Skipet ble truffet av bølger fra vulkanutbruddet ved Tonga, på den andre siden av Stillehavet.

Myndighetene i Peru har omtalt utslippet som den verste økologisk katastrofen i landets nyere historie.