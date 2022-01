Snø og vind setter tusener av fly på bakken i USA

NTB

Tusener av flygninger er lørdag innstilt i USA, der landets nordøstlige områder stålsetter seg for et heftig vintervær med tung snø og kraftig vind.

Rundt 3.400 flygninger er allerede kansellert for lørdag. Det gjelder flygninger i, til og fra USA, ifølge flysporingstjenesten FlightAware.

New York City og Boston er blant områdene som ventes å bli hardest rammet av det omfattende uværet.

I New York City står saltmaskiner og brøytebiler klare. Ordfører Eric Adams opplyser at det ventes 30 centimeter med snø. Guvernørene i delstatene New York og New Jersey har erklært nødtilstand.

Uværet bringer med seg ekstrem kulde fra lørdag kveld til søndag morgen, ifølge National Weather Service.