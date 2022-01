Joe Exotic tapte ankesak og dømmes til 21 år i fengsel

Joe Exotic, kjent fra serien «Tiger King», tapte ankesaken og dømmes til 21 års fengsel for drapsforsøk på en rivaliserende dyreparkeier i USA.

Exotic, hvis egentlige navn er Joseph Allen Maldonado-Passage, ble i januar 2020 dømt til 22 års fengsel for å ha prøvd å leie to ulike menn til å drepe Carole Baskin, en rivaliserende dyreparkeier og aktivist.

Frykter for livet

Som følge av prosedyrefeil hadde en føderal domstol beordret at straffutmålingen måtte reduseres.

På en høring i Oklahoma City ba 58-åringen om en ny sjanse og ba om løslatelse, meldte lokale medier fredag.

– Vær så snill og ikke la meg dø i fengsel mens jeg venter på friheten min, sa Exotic, som har prostatakreft.

Baskin oppfordret dommeren til å fortsatt holde Exotic i fengsel. Hun sa at hun frykter for livet sitt.

Dommeren besluttet deretter å redusere straffen fra 22 til 21 års fengsel.

Populær på Netflix

58-åringen slo seg opp som kontroversiell dyreparkeier og jungelkatt-oppdretter i Oklahoma i 1999. Han ble internasjonalt kjent via en BBC-dokumentar med journalisten Louis Theroux i 2011 og for alvor kjent via Netflix-dokumentarserien «Tiger King» i 2020, som i november fikk en sesong nummer to.

Samme måned ble han flyttet fra et fengselssykehus i Texas til et fengselssykehus i North Carolina for videre kreftbehandling. Han skrev da selv på Twitter at hans prostatakreft er langt alvorligere enn tidligere antatt.