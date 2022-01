Tyrkias statistikksjef har fått sparken av Erdogan

Et bilde av president Recep Tayyip Erdogan henger på veggen i et vekslingskontor i Istanbul. Tyrkias økonomi er preget av høy inflasjon. Foto: Francisco Seco / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sparket sjefen for landets statistiske sentralbyrå etter at byrået la fram en oversikt over høye inflasjonstall.