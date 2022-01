USAs forsvarssjef Mark Milley advarer om «forferdelige konsekvenser» og store tap dersom Russland angriper Ukraina

– En russisk invasjon av Ukraina ville være grusomt for landet og vil resultere i betydelige tap.

Advarselen kommer fra USAs forsvarssjef Mark Milley.

Under en mediebriefing i Pentagon fredag ​​28. januar la ikke den amerikanske generalen skjul på hva han tenkte om risikoen Russland tar hvis de gir sine styrker ordre om å angripe.

– Gitt den typen styrker som er oppstilt, hvis det ble sluppet løs mot Ukraina, ville det være betydelig, veldig betydelig, og det ville resultere i en betydelig mengde ofre. Dette er større i skala og omfang av styrker enn noe vi har sett i nyere tid. Vi må tilbake til den kalde krigens dager for å se noe av denne størrelsesorden, sa Milley på pressekonferansen, skriver amerikanske medier.

– Det vil ikke være gratis

Russlands president Vladimir Putin

I stedet oppfordrer han den russiske presidenten Vladimir Putin om å velge en diplomatisk løsning fremfor å la våpnene tale.

– Du kan forestille deg hvordan det kan se ut i tette urbane områder, langs veier, og så videre og så videre. Det ville vært forferdelig. Og det er ikke nødvendig. Hvis Russland velger å invadere Ukraina, vil det ikke være gratis når det gjelder tap eller andre betydelige konsekvenser, sa USAs forsvarssjef.

Det ukrainske forsvaret er sterkere enn i 2014



Russland har utplassert om lag 100.000 soldater ved grensen til Ukraina. I tillegg har tusenvis av russiske soldater blitt sendt til Hviterussland for å delta i en militærøvelse, som allerede er i gang.

Russland har dessuten en stor styrke stående på Krim, inkludert marinestyrker. Til sammen betyr dette at Ukraina nå er delvis omringet av russiske styrker.

Men Ukraina er ifølge militære analytikere vesentlige sterkere militært enn de var da Russland invaderte Krim i 2014. Dessuten har mange av de ukrainske soldatene krigserfaring. Landet skal være i stand til å mobilisere om lag en halv million soldater, inkludert reservister.

To av Europas største hærer



Russland har utplassert om lag 100.000 soldater ved grensen til Ukraina. I tillegg har tusenvis av russiske soldater blitt sendt til Hviterussland for å delta i en militærøvelse, som allerede er i gang. REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo Les mer Lukk

Det er med andre to av Europas største hærer som nå står mot hverandre. Russiske styrker regnes som overlegne, men det advares samtidig mot å undervurdere den ukrainske motstandsviljen og evnen til å forsvare seg.

Nato har allerede flyttet på deler av sine styrker for å forsterke alliansen østflanke, og allierte land sender dessuten våpenforsyninger inn i Ukraina.

USA har varslet at de har satt 8.500 av sine soldater i beredskap for eventuell rask innsats til Europa dersom det blir nødvendig.

– Sivilbefolkningen vil lide enormt

Samtidig pågår det intens diplomatisk aktivitet for å avverge krig.

Et krigsutbrudd vil kunne føre til kamphandlinger flere steder i Ukraina, avhengig av hvor dypt en invasjon vil gå. Det har også vært hevdet at russerne kan avgrense et angrep til Øst-Ukraina der russiske separatister i mange år har forskanset seg.

– Det er mange mennesker og svært tette befolkningssentre i hele Ukraina. Og hvis krig skulle bryte ut i en skala og omfang som er mulig, vil sivilbefolkningen lide enormt, advarer Mark Milley.