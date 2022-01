Ung mann (21) falt i døden da han tok selfie i Superstition Mountains i Phoenix i Arizona

Fjellet Superstition Mountains ligger øst for hovedstadsområdet Phoenix og er et populært rekreasjonsmål for innbyggere i Arizona og turister fra inn- og utland0. (AP Photo/Ted Shaffrey, File)

Da den spektakulære utsikten skulle foreviges, gikk det galt.

– Han ønsket å ta et bilde med seg selv og byens skyline i bakgrunnen da han mistet fotfestet, skled og falt, opplyser sersjant Doug Peoble ved Pinal County Sheriff's Office Search and Rescue, til CBS

Den unge eventyreren var på fottur i Superstition Mountains nær Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona da ulykken skjedde.

230 meter høyt stup



Fjellet, som ligger øst for hovedstadsområdet Phoenix, er et populært rekreasjonsmål for innbyggere i Arizona og turister fra inn- og utland.

21 år gamle Richard Jacobsen hadde ikke en sjanse da han kom i ubalanse og falt utfor det om lag 230 meter høye stupet.

Liket av den unge eventyreren ble senere funnet av et redningsteam som ble firet ned stupet for å gjennomføre søk.

Turkamerat ringte politiet: – Han var veldig fortvilet

Det var en turkamerat som varslet nødetatene etter den fatale ulykken.

– Som du kan forestille deg var han veldig fortvilet, forteller politisersjant Doug Peoble.

Ifølge en studie fra The Journal of Family Medicine and Primary Care er det registrert til sammen 259 dødsulykker mellom 2011 og 2018 hvor selfie er den utløsende årsaken til dødsfall.