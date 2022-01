Lukasjenko: Hviterussland går til krig sammen med Russland dersom de velger det

President Aleksandr Lukasjenko på befaring ved en hviterussisk militærbase i Luninets i Hviterussland 21. januar. Les mer Lukk

Fredag kunngjorde Hviterusslands president at landet står ved russisk side. Uttalelsen kom kort tid etter at Kremlin gikk ut og understreket at Russland ikke ønsker krig.