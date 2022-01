Etterlyst seriedrapsmann observert på karibisk øy

Norman Volker Franz er Tysklands mest ettersøkte mann og har vært på rømmen i 23 år.

Forbundskriminalpolitiet i Tyskland tilbyr en belønning på 25.000 dollar, tilsvarende 224.000 norske kroner, for informasjon som fører til hans pågripelse. Han er ettersøkt i både Interpol og Europol.

Franz ble i 1996 dømt til livstid i fengsel for drap på to personer. To år senere klarte han å rømme fra fengselet JVA Hagen, og har stort sett vært på rømmen siden.

Drepte tre personer til

Han forsvant fra fengselet etter å ha filt ned sprinklene i fengselsvinduet og fem dager senere skal han ha skutt og drept en sikkerhetsvakt og stukket av med en pengeboks.

Fire måneder senere skal han ha drept to sikkerhetsvakter, da de var på vei til å frakte et større pengebeløp bak et supermarked i byen Halle.

Han skal ha vært en del av en bande som herjet i Tyskland på 1990-tallet. De skal ha ranet banker, smuglet polske sigaretter og drevet med våpenhandel.

Levde under falsk navn

Han ble arrestert for andre gang i 1998, da i den portugisiske byen Albufeira, der han jobbet som eiendomsmegler under falskt navn, sammen med kone og barn. Igjen klarte han å rømme fra fengselet, denne gangen i Lisboa, også denne gangen etter å ha klart å kutte seg gjennom sprinklene i vinduet.

Siden da har han vært på rømmen og tilsynelatende gått i dekning, frem til i fjor vår.

I februar i fjor sendte Interpol ut en ny etterlysning etter Franz og nå melder tyske etterforskere at en tysk turist skal ha meldt fra at han så en mann som ligner helt på Norman Franz beskrivelse på den karibiske øya Curacao i april.

Fortsatt svært farlig

Han er i dag 51 år gammel og anses fortsatt som svært farlig av etterforskerne.

– Franz er en høflig og intelligent person. Han kan være veldig sjarmerende overfor kvinner. Han er derimot kun ute etter materielle mål, eller kort sagt få tak i penger. Hvilke midler han bruker, er helt irrelevant for ham. Han er veldig, veldig farlig, sier en av etterforskerne som har fulgt saken i 14 år til The Mirror.