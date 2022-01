Kiribati stengte ned i to år for å holde smitten ute – nå sprer viruset seg

Kiribati er en liten øystat i Stillehavet. Les mer Lukk

NTB

Den lille øystaten Kiribati i Stillehavet holdt grensene stengt i to år for å holde koronaviruset ute. Nå sprer smitten seg etter at et fly fikk lande.