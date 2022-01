Nord-Korea bekrefter rakettesting

NTB

Nord-Korea gjennomførte denne uka prøveoppskytinger av to forskjellige våpensystemer, melder statlige medier.

Nord-Korea har gjennomført seks prøveoppskytinger hittil i januar, inkludert hypersoniske missiler.

Tirsdagens test var for langtrekkende ballistiske missiler som fløy over Japanhavet og traff et mål 1.800 kilometer unna. Torsdag ble to taktiske missiler skutt opp, og de traff øya som var målet, melder nyhetsbyrået KCNA.

Oppskytingene har funnet sted etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un varslet modernisering av de militære styrkene i desember, noe som utløste amerikanske sanksjoner.