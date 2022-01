Kurderne jakter på IS-krigere etter fengselsangrep

Kurdiske SDF-soldater under opprenskningen i Hasakeh etter IS-angrepet på et fengsel i byen. Foto: Baderkhan Ahmad / AP / NTB

Kurdiske styrker har funnet mange titalls islamister skjult i Ghwayran-fengselet etter at det ble gjenerobret fra angripere fra IS.

IS-angrepet på fengselet i Hasakeh i forrige uke utløste seks dager med harde kamper som har kostet minst 235 liv – blant dem 173 IS-krigere og 55 kurdiske soldater.

Kurdiske styrker (SDF) sa onsdag at de hadde tatt full kontroll over fengselet, men at de under opprenskningen fant 60–90 jihadister som hadde forskanset seg i en av fløyene.

Hittil har 3.500 IS-medlemmer overgitt seg, blant dem mange innsatte som sluttet seg til angriperne.

Det var minst 3.500 fanger i fengselet, blant dem 700 mindreårige, da IS-angrepet startet med selvmordsbombere ved porten.

Kurderne sier at alle som rømte, er tatt, men Syrian Observatory for Human Rights sier at mange har unnsluppet.

Kurdiske myndigheter har lenge sagt at de ikke har kapasitet til å holde fast på og stille tusener av IS-fanger for retten. De har bedt andre land hente hjem sine egne statsborgere, men de fleste har vegret seg av frykt for reaksjoner blant velgerne.