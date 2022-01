Biden fikk høre om Norges naboskap med Russland

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortalte president Joe Biden om hvordan Norge kan leve godt med Russland som nabo under et uformelt møte i Det hvite hus.

– Det var et veldig varmt møte. Han tente peisen inne på Det ovale kontor, og vi hadde en lang samtale som var uformell og nær. Den trengte ingen komplisert inngang, vi var rett på sak. Han er en god samtalepartner, forteller Støre til NTB.

Statsministerens USA-besøk fikk en uventet avslutning torsdag. På grunn av togproblemer mellom New York og Washington ble et møte med den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan utsatt og flyttet fra den norske ambassaden til Det hvite hus. Det resulterte i at Støre ble invitert inn til Biden selv. Møtet varte i 20 minutter.

Det sentrale temaet var situasjonen i Europa, der Russland har mobilisert langs grensen til Ukraina.

– Han delte noen av sine vurderinger, men han var også veldig opptatt av å høre om Norges erfaringer i nordområdene og lesningen av det vi ser på den militære siden. Mange av etterretningsmiljøene understreker at veldig mye ligger an til et militært angrep, mens det samtidig er kontakter for å håndtere spørsmålene politisk, sier Støre.

Støre sier han takket Biden for at USA konsulterer og involverer sine europeiske allierte, både gjennom Nato og bilateralt på en bedre måte enn de har gjort de siste årene – det vil si under Donald Trump.

– Biden tar ikke imot mange besøk. At han ryddet plass i sin dagsorden rett før han skulle sette seg på telefonen med Ukrainas president, det tolker jeg som et uttrykk for at Norges erfaringer og samarbeidet vi har, har betydning, sier Støre.

– Ikke skape utrygghet

Støre brukte anledningen til å snakke om Norges erfaring som Russlands nabo.

– Norge har vist at vi kan ha politiske motsetninger, men at vi samtidig kan opptre på en måte som ikke skaper usikkerhet og utrygghet for naboen. Norges kombinasjon av fast tilhørighet i Nato og samtidig beroligelse, det blir lagt merke til, sier Støre.

Han påpeker at Norge under den kalde krigen var det eneste Nato-landet som hadde grense til Russland og har fått en «verktøykasse».

– Vi kunne snakke om tillitsskapende tiltak, nedrustning og å unngå opptreden som gjør den ene naboen utrygg på den andre. Det sporet bør vi inn på politisk. Vi må ta skarp avstand fra at man når slike sikkerhetsmål gjennom storstilt militærinvasjon av et annet land, sier statsministeren.

– Et dårlig svar

Etter møtene i Det hvite hus er Støre fortsatt bekymret for at det hele kan ende i væpnet konflikt, men han påpeker at dette også er det Russland ønsker å kommunisere.

Men dette er et galt svar, dersom det man ønsker er trygghet mellom naboer og samarbeid, er Støres budskap.

– Militær invasjon er et dårlig svar, ikke minst for Ukraina, som står i fare for å bli invadert, men også for Russland og europeiske naboer. Vi må bruke de mulighetene som er for å finne et politisk spor. Jeg opplever at amerikanerne er åpne for det, sier Støre.

Afghanistan og havvind

Også Afghanistan var tema på Det ovale kontor. Biden var kjent med samtalene med Taliban, ettersom amerikanske representanter deltok på møtene.

Et viktig spørsmål er hvordan man kan støtte opp om den humanitære innsatsen overfor en befolkning i nød. Mye utenlandsk bistand til Afghanistan står på sperrede kontoer i USA etter Talibans maktovertakelse, og vestlige land diskuterer hvordan man kan lempe på sanksjoner og regler som hindrer bankoverføringer til landet.

Ifølge oppsummeringen Det hvite hus har lagt ut fra møtet, diskuterte de to også pandemien og bærekraftig finansiering av helsetjenester.

De snakket dessuten om fornybar energi og spesielt havvind, der Støre kunne fortelle fra sitt besøk tidligere i uka på et område hvor Equinor bygger ut havvind som skal gi energi til 2 millioner husstander i New York.

Hovedhensikten med Støres USA-besøk var å lede møter i FNs sikkerhetsråd, der Norge denne måneden har presidentskapet. Reisen ble på kort varsel utvidet med en dag ekstra for å ta turen til Washington.