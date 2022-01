Forskere observerte uforklarlig objekt i Melkeveien: – Nesten litt skummelt, selv for en astronom

Australske forskere hevder å ha fått øye på et ukjent snurrende objekt i vår galakse. Objektet er ulikt noe annet de har sett tidligere.

Det var en universitetsstudent Tyrone O´Doherty som først oppdaget et objekt som sendte ut enorme lange lyskastere av stråling i totalt 18 minutter. Oppdagelsen gjorde han ved hjelp av et teleskop og ny teknologi han selv har utviklet.

O´Doherty er en del av et forskerteam ledet av astrofysikeren Natasha Hurley-Walker ved Curtin University node of the International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR). Forskergjengen jobber med å kartlegge radiobølger i universet.

Blinket i intervaller



– Objektet dukket opp og forsvant gjentatte ganger over en periode på noen få timer, forklarer Hurley-Walker i en pressemelding fra universitetet.

Det usedvanlige med dette objektet var intervallene det blinket i, hvor objektet kunne være «på» i ett minutt.

Kjenner ingenting oppfører seg slik

– Vi ble totalt tatt på senga. Det var nesten litt skummelt, selv for en astrofysiker, for det er ingenting vi kjenner til som oppfører seg slik, sier Hurley-Walker til BBC.

ICRAR har klart å fastslå at objektet er om lag 4000 lysår unna vår planet, lyser svært kraftig og har et svært sterkt magnetfelt. Forskerne jobber nå med å finne ut hva objektet kan være.