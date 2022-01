Lastebilprotest mot vaksinepass mellom USA og Canada

Kolonner med lastebiler på vei til en protest i Ottawa mot kravet om vaksinepass for å krysse grensa mellom USA og Canada. Foto: David Jackson / The Canadian Press via AP / NTB

Canadisk politi gjør seg klar for tøffe tak når en kolonne lastebiler kjører inn i Ottawa i protest mot krav om vaksinepass for å krysse grensa til USA.

Ottawas politisjef Peter Sioly sier at protestlederne samarbeider, men at etterretning viser at «parallelle grupper» planlegger å dukke opp.

Lastebilsjåførene protesterer mot et nytt krav om vaksinepass for å kjøre inn i Canada. USA har innført samme krav for førere som skal inn i USA.

Trolig er rundt 16.000 av Canadas lastebilsjåfører – 15 prosent – ikke vaksinert mot koronaviruset.

Høyreradikale grupperinger har hektet seg på protesten, og i en video som er lagt ut, sier en mann han håper protesten blir Canadas versjon av stormingen av Kongressen i Washington. Donald Trump junior har også gitt sin støtte til protesten og «kampen mot tyranni».

