Neil Young ga Spotify et ultimatum. Foto: Rebecca Cabage / Invision / AP (NTB

NTB

Spotify fjerner Neil Youngs musikk fra plattformen sin etter hans protest mot at strømmetjenesten sender en podkast han mener sprer propaganda mot vaksiner.

I en kunngjøring onsdag sier Spotify at de beklager Neil Youngs beslutning, men at han er velkommen tilbake.

– Jeg forsto at jeg ikke lenger kunne støtte Spotifys livsfarlige desinformasjon til musikkelskende mennesker, sa Young da han ga Spotify valget mellom hans musikk og Joe Rogans populære podkast.

Spotify har en millionkontrakt med Rogan som i forrige måned intervjuet en lege som er blitt en helt blant vaksinemotstandere, men som er utelukket fra Twitter for desinformasjon. Han hevder blant annet at millioner av mennesker er blitt hypnotisert til å tro at vaksinen hindrer alvorlig sykdom.

Neil Young viser til at mange av Spotifys lyttere er unge som lett kan manipuleres fordi de tror at Spotify aldri ville komme med falsk informasjon.

– Dessverre tar de feil, og jeg forsto at jeg måtte prøve å få det ut, sier Young.