NTB

Moderna har startet klinisk testing av en oppfriskningsvaksine som er spesielt rettet mot omikronvarianten.

Over 600 voksne er involvert i testingen. Halvparten av dem har fått to doser Moderna-vaksine for minst seks måneder siden, og den andre halvparten har fått to doser pluss en oppfriskningsdose.

Vaksinen er spesielt innrettet mot omikronvarianten og skal kunne brukes både som tredje og fjerde dose.