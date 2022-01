Sørkoreansk etterretning om Kim Jong-Uns vekttap: Har sluttet å drikke vin og spise dyr ost

Dette bildet er offentliggjort av den nordkoreanske regjeringen. På bildet deltar Nord-Koreas leder Kim Jong Un på et møte i sentralkomiteen til det regjerende Arbeiderpartiet i Pyongyang, Nord-Korea, onsdag 19. januar 2022. (Korean Central News Agency / Korea News Service via AP)

Veide 140 kilo på det meste. Led av alvorlig fedme før han tok affære og slanket vekk 19 kilo.

Ifølge sørkoreanske rapporter skal Kim Jong-Un lagt om kostholdet radikalt.

I stedet for en usunn diett bestående av sveitsisk ost, hummer og alkohol, skal diktatoren ha startet en sunnere livsstil.

Han skal også ha sluttet å konsumere vin, mens han tidligere kunne drikke opptil ti flasker vin på én dag, skriver de engelske tabloidavisene Daily Star og The Mirror.

Hvorvidt den nye livsstilen har sammenheng med den dramatiske situasjonen i landet med alvorlig matmangel, pandemi og en presset økonomi, er uvisst.

Spekulasjoner om alvorlig sykdom



Da Kim Jong-Un overtok som leder etter farens død i 2011, skal han år for år ha lagt på seg såpass mye at han sto i fare for å utvikle hjerteinfarkt, ifølge sørkoreansk etterretning.

I fjor offentliggjorde det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency (KCNA) bilder som viste en mye tynnere utgave av sin leder. Dette ga næring til spekulasjoner om at Kim Jong-Un kunne være alvorlig syk.

Fakta om Kim Jong-un * Nord-Koreas øverste leder siden 2011. * Født 8. januar 1983 i Pyongyang. * Tredje og yngste sønn av Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og sønnesønn av statens grunnlegger Kim Il-sung, som døde i 1994. * Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk. * Ble først offisielt omtalt i Nord-Korea da han i 2010 ble gitt flere viktige politiske og militære verv. * Etter farens død i desember i 2011 ble han utpekt til landets øverste leder, som leder av det enerådende kommunistpartiet, Koreas Arbeiderparti, samt leder av Den nasjonale forsvarskommisjonen. * I juli 2012 ble det offisielt bekreftet at han har en kone, Ri Sol-ju. Dette blir sett som et brudd med det strenge hemmeligholdet farens privatliv alltid var innhyllet i. De to skal ha en datter. * Kim har stått bak utrenskninger i det nordkoreanske regimet, inkludert av onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet i desember 2013. Han mistenkes også for å ha beordret drapet på halvbroren Kim Jong-nam, som ble forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar 2017. (Fakta: NTB)

Nå er nye bilder av den slanke statslederen frigitt fra et møte 22. januar i år.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterte i fjor sommer at nordkoreanske borgere var bekymret for vekttapet hans etter bildene som viste en utmagret leder.

Usikkert hvem som skal overta makten



Selv om Kim Jong-Un skal ha gått ned nærmere 20 kilo i vekt, til 120 kilo, så er han fortsatt definert som overvektig.

– Kim ser ut til å prøve å skape et folkelig image ved å publisere bilder der han drikker øl eller røyker sammen med høytstående myndighetspersoner, uttalte det sørkoreanske parlamentsmedlemmet Kim Byung-Kee, til ABC News i slutten av oktober i fjor.

Dersom Jong-Un skulle falle fra er det usikkert hvem som eventuelt skal overta makten. Han er tredje og yngste sønn av Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il, og sønnesønn av statens grunnlegger Kim Il-sung, som døde i 1994.

Video: Verdens mest brutale familiedynasti: Millioner lever fortsatt i frykt