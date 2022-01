USA og Nato svarer Putin

NTB

USA og Nato har nå overlevert sine skriftlige svar på sikkerhetskravene som ble fremmet av Russland før jul.

USAs svar ble overlevert av USAs ambassadør John Sullivan etter et møte med Russlands viseutenriksminister Alexander Grusjko, opplyste utenriksdepartementet i Moskva onsdag kveld.

Utenriksminister Antony Blinken holdt kort tid etter en pressekonferanse der han opplyste at USA ikke kommer til å offentliggjøre svaret. Blinken begrunnet dette med at fortrolige samtaler har bedre sjanse for å lykkes.

Blinken planlegger nå å møte sin motpart Sergej Lavrov innen «de nærmeste dagene».

Tøffe krav kategorisk avvist



Russlands liste med krav til sikkerhetsgarantier fra USA og Nato ble overlevert til USAs viseutenriksminister Karen Donfried 15. desember i fjor.

Russland krever blant annet at Nato stopper sin østlige utvidelse og trekker tilbake løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen.

Nato og USA har kategorisk avvist disse kravene, og ifølge Blinken står de grunnleggende prinsippene fortsatt fast.

En Nato-kilde opplyser til NTB at Nato formidlet sine forslag til Russland onsdag ettermiddag, parallelt med USA.