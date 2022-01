USAs ambassade i Ukraina ber sine borgere vurdere å forlate landet

NTB

Den amerikanske ambassaden i Kiev har bedt amerikanerne i landet om å vurdere å forlate landet så fort som mulig.

– Vi oppfordrer amerikanske borgere i Ukraina til å vurdere å forlate landet ved å bruke offentlige eller andre privat tilgjengelige transportalternativer, sier ambassaden i en uttalelse.

Samtidig advarte de om at sikkerhetssituasjonen i landet kan forverre seg på kort varsel.

Ukraina og Vesten har anklaget Russland for å forberede seg til invasjon av Ukraina, da Russland har samlet et stort antall soldater ved grensen mellom de to landene.