Syriske kurdere hevder de har gjenerobret fengsel fra IS

Hundrevis av IS-krigere har overgitt seg til kurdiskledede styrker mandag og tirsdag, etter at de torsdag stormet et fengsel nordøst i Syria. Foto: Kurdish-led Syrian Democratic Forces via AP / NTB

Kurdiske styrker med støtte fra USA har gjeninntatt et fengsel nordøst i Syria som ble angrepet av IS i forrige uke.

Angrepet på fengselet i Hasakeh nordøst i Syria var det største jihadistangrepet i Syria på flere år.

I en uttalelse fra Farhad Shami, talsmann for gruppa SDF heter det at flere dagers militære operasjoner var avsluttet og at hele fengselet nå er under deres kontroll. Samtlige IS-krigere skal ha overgitt seg.

Flere titalls er drept på begge sider, og tusenvis av sivile har måttet flykte fra området.

3.000 innsatte har overgitt seg

Shami sier om lag 3.000 innsatte har overgitt seg, hvorav noen skal være barn. Om lag 600 av de innsatte er under 18 år, og IS-krigerne hadde brukt noen av dem som menneskelige skjold.

IS-krigerne som brøt seg inn i fengselet sist torsdag fikk raskt støtte fra innsatte som gikk til opprør. Rundt 200 krigere forskanset seg i en nordlig fløy med gisler fra fengselsstaben.

Amerikanske kampkjøretøyer og fly har støttet opp om SDFs angrep.