John Rendall er død – mannen som fostret opp en løve midt i London

Historien om løven Christian gikk verden rundt. Nå har fosterfaren John Rendall gått bort.

John Rendall etterlater seg to sønner og en datter. Ifølge britiske medier ble han funnet død ved skrivepulten sin søndag av familien. Han ble 76 år gammel.

Den London-bosatte australieren ble verdenskjent da han og kameraten Anthony «Ace» Bourke på 1960-tallet kjøpte en løveunge fra den eksklusive kjøpesenteret Harrods i London.

Festløve i storbyen

Da de så løven til salgs i et lite bur på kjøpesenteret klarte de ikke å forlate ham og kjøpte kattedyret for 250 gullmynter (guineas). Løven ble kalt Christian og ble raskt et kjent fjes i Chelsea-området i London. Mens løven var liten kunne de gå i bånd med den på gaten i London, han var med på restauranter og fester og en lokal prest lot dem bruke en kirkegård til å mosjonere med løven.

De innså etter hvert Christian ikke hørte hjemme i byen, og han holdt også på å vokse ut av Rendalls lille leilighet over hans møbelbutikk Sophistocat.

Gjenforening i Kenya

I 1970 fikk de til et samarbeid med Bill Travers og Virginia McKenna der Christian kunne bo på deres gård i Surrey. Samme år fikk de flydd ham til Kenya der løveslekten hans egentlig kom fra, og introdusert tilbake til naturen av den kjente naturverneren George Adamson og kona.

Da Rendall og Burke i 1971 ønsket å reise ned til Kenya for å se Christian igjen, ble de advart om at han nå var leder for sin egen flokk og var ansett som vill igjen. De fikk beskjed om å ikke forvente at han ville kjenne dem igjen.

For å finansiere turen, fikk de med seg et dokumentarteam til å filme gjensynet, noe som skulle vise seg å være en svært lur idé.

Videoklipp ble viralt 35 år etter



Videoklippet av Christian som kommer løpende bort til sine to fosterforeldre og omfavner dem er ansett som ikoniske klipp. Dokumentaren ble vist i 1972, men gjenpublisert i 2009 etter at klippet med Christian i 2008 fikk en real oppsving på YouTube. De forskjellige versjonene av klippet har til sammen over 100 millioner visninger. Det ble også laget en barnebok om løven og på et tidspunkt var det også snakk om at Sony ønsket å lage en spillefilm basert på løven.

– Det er interessant at barn ikke gråter av klippet, fordi de forhåpentligvis, ikke har opplevd seperasjon på den måten. Når de ser klippet så sier de bare «Å så fantastisk», fortalte Rendall til Daily Mail.

– Når jeg drar rundt på skoler for å snakke om dyrevern og viser klippet så jubler barna. Når jeg ser opp og oppdager læreren, er vedkommende oppløst i tårer.

Hva skjedde med Christian?

Rendall brukte store deler av resten av livet på natur- og dyrevern og reiste ofte tilbake til Afrika der han var med på å gjenintrodusere titalls løver til naturen.

– Den reisen Christian tok meg med på da han fikk meg til å reise til Afrika har vært helt ekstraordinær. Det ble en helt fantastisk overraskelse og er noe jeg aldri kommer til å bli lei av. Jeg blir aldri lei av å vise folk Afrika, fortalte Rendall.

Løven Christian ble sist sett i 1973. De lokale naturvernerne i nasjonalparken mener han dro med flokken nordover til et mer egnet område, men de så han aldri igjen. De mente riktignok at de kunne høre brølene hans flere år senere.