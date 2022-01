Snapchat-komplott tok dødelig vending – tenåringsjente siktet for drap

Her blir 18 år gamle Anna Bella Dukes arrestert for drapet på 24 år gamle Elias Ottero. Les mer Lukk

Anna Bella Dukes (18) er arrestert siktet for drap etter at et komplott planlagt over kommunikasjonsappen Snapchat endte i drap.