Løpsk SpaceX-rakett på kollisjonskurs med månen

Restene av en Falcon 9-rakett skutt opp i 2015 vil «med sikkerhet» treffe månen 4. mars.

11. februar 2015 ble SpaceXs Falcon 9-rakett skutt opp fra Florida for å frakte opp klimasatellitten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Men etter at raketten hadde kommet seg ut av jordens atmosfære og sendt DSCOVR på sin vei mot Lagrange-punktet, så ble rakettens andre fase avbrutt, melder The Guardian.

Da raketten var på dette stadiet så var det så høyt at rakettens andre steg ikke hadde nok drivstoff igjen til å returnere til jorden, og samtidig manglet den energien til på unnslippe gravitasjonskreftene mellom jorden og månen. Det forklarer meteorolog Eric Berger i en nylig artikkel i Ars Technica.

– I februar 2015 begynte den på en noe kaotisk, skriver Berger ifølge The Guardian.

Falcon 9-raketten ble skutt opp med klimasatellitten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) 11. februar 2015. Nå er trinn to av raketten på vei mot kollisjon med månen. Les mer Lukk

Romsøppel

Den fire tonn store rakettdelen anses nå som romsøppel og er i rute til å treffe månen i en fart på 2,58 kilometer per sekund om en drøy uke.

Dataanalytiker Bill Gray skriver at rakettdelen vil treffe baksiden av månen nær månens ekvator 4. mars.

«Den hadde en nestenkollisjon med månen 5. januar, men vil med sikkerhet treffe 4. mars», skriver han og omtaler det som det første uplanlagte tilfellet av romsøppel som treffer månen.

Han påpeker at det er fortsatt faktorer som kan endre rakettens bane noe, så man har ikke satt et presist tidspunkt eller trefningspunkt på månen.

Vil ikke kunne ses fra jorden

Kollisjonen vil trolig ikke være mulig å se fra jorden.

– En del av månen er i veien, og selv om det hadde skjedd på nærsiden av månen, så skjer sammentreffet få dager etter nymånen, skriver Gray.

Mens astrofysiker Jonathan McDowell ved Harvard kaller hendelsen «ikke noen stor greie», så mener andre eksperter at det kan være nyttig læring å hente fra det kommende sammenstøtet.