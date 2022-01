Ekspertpanel advarer EU mot å «grønnmerke» gass

NTB

EU-kommisjonens eget ekspertpanel er kritisk til at EU vil sette et grønt stempel på gass og atomkraft.

Ekspertpanelet er bedt om å vurdere EU-kommisjonens kontroversielle forslag om å definere gass og atomkraft som grønne energikilder i en overgangsperiode, gitt visse krav.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

Ett av disse kravene er at det i produksjonen av gass ikke skal slippes ut mer enn 270 gram CO2 per kilowattime. Det er ikke nok for å nå EUs klimamål om netto nullutslipp i 2050, påpeker ekspertpanelet i en høringsuttalelse publisert denne uken. De mener terskelen må senkes til 100 gram CO2 per kilowattime for at den skal ha en reell effekt.

Heller ikke kravene EU-kommisjonen stiller til produksjonen av atomkraft vil sikre at andre klimamål ikke kommer til skade, konkluderer ekspertpanelet.

– Dette er ikke tiden for å viske ut strekene som tegner opp realitetene når det kommer til klimanøytralitet, sier Nathan Fabian, som leder ekspertgruppen, til Euractiv.

– Ikke bærekraftig

Forslaget fra EU-kommisjonen om å definere gass og atomkraft som grønn energi, er en del av EUs såkalte taksonomi. Det er en ordning som skal definere hva som må til for at en investering regnes som klimavennlig og grønn.

WWF mener EU umulig kan «grønnvaske» gass og atomkraft etter konklusjonene fra ekspertpanelet.

– Rapporten fra ekspertgruppen for grønn finans er klar melding: Gass og atomkraft kan ikke bli en del av EU-taksonomien, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF til NTB.

– Vi i WWF er positive til taksonomien som vil lede penger mot grønne næringer, og derfor er det avgjørende at investeringer som klassifiseres som bærekraftig, faktisk er det. Gass er det ikke, legger hun til.

Harde dragkamper i EU

Greenpeace-leder Frode Pleym går enda lenger. Han mener rapporten er en totalslakt av forslaget om å grønnliste gass.

– Konklusjonen fra ekspertgruppa er at gass ikke er grønt, og at å inkludere det i taksonomien kan ødelegge for EUs klimamål. Dette er rett og slett en totalslakt av gass som en del av grønn omstilling, sier Pleym.

Han viser til at Danmark, Spania, Luxembourg og Østerrike i en felles uttalelse har gått hardt ut mot forslaget om å regne gass og atomkraft som grønn energi. Østerrike har attpåtil truet med søksmål hvis dette blir vedtatt.

En talsperson for regjeringen i Tyskland sier de også vil gi klar beskjed om at kjernekraft ikke må klassifiseres som bærekraftig. Frankrike er på sin side en sterk forsvarer av EU-kommisjonens syn på atomkraft.

Støre tror på norsk gass

Her hjemme har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt at han tror Norge kommer til å få økt betydning som forutsigbar leverandør av gass til Europa.

– Jeg tror norsk gass seiler opp som strategisk viktig, sa Støre til NTB tidligere denne måneden.

Pleym i Greenpeace tror utfallet av den pågående dragkampen i EU vil få store konsekvenser for framtiden til norsk gass.

– Når Norge kjemper knallhardt for at gass skal grønnstemples, er det selvsagt ikke for at gass faktisk er grønt. Vi vil rett og slett selge så mye fossilgass til Europa som mulig, sier han.