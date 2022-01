WHO: Omikron-undervariant påvist i mer enn 40 land

Den nye og mer smittsomme omikronvarianten av koronaviruset, BA.2, er påvist i mer enn 40 land, blant dem Norge, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Den ser imidlertid ikke ut til å forårsake mer alvorlige sykdom, i likhet med den opprinnelige omikronvarianten BA.1. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

WHO anser ikke undervarianten som bekymringsfull, men overvåker spredningen. Smitten med BA.2 har økt kraftig, blant annet i Norge.

Det er foreløpig ikke meldt om endret vaksineeffekt eller mer alvorlig sykdom i møte med varianten.

WHO bekymrer seg samtidig over at den opprinnelige omikronvarianten, BA.1, fortsatt vokser globalt. Det er registrert 21 millioner nye smittetilfeller i verden de siste sju dagene, det er det høyeste på en enkelt uke siden pandemien brøt ut.

Det tilsvarer en økning på rundt 5 prosent fra uken før. En uke tidligere var imidlertid veksten fra uken før hele 20 prosent.

– Landene som hadde en hurtig økning i omikronsmitten i november og desember, har enten opplevd en smittenedgang eller er i ferd med å få det, ifølge WHO.

Likevel er risikoen knyttet til omikron «veldig høy», advarer organisasjonen.

Globalt utgjorde omikron 89,1 prosent av de nye smittetilfellene de siste sju dagene, mens deltavarianten utgjorde 10,7 prosent. Det er i samme periode registrert rundt 50.000 nye koronadødsfall, omtrent like mange som forrige uke.