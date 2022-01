39 savnet etter at båt kantret utenfor Florida

NTB

Redningsmannskaper leter etter 39 mennesker som skal ha vært i en båt som kantret lørdag kveld utenfor kysten av Florida, opplyser den amerikanske kystvakten.

Kystvakten ble varslet om hendelsen etter at en mann ble reddet da han «klamret seg til en kantret båt» drøyt 70 kilometer øst for Fort Pierce, tvitrer kystvakten i Miami tirsdag.

Den overlevende fortalte at han forlot Bimini-øya i Bahamas sammen med 39 andre lørdag kveld, og at dårlig vær førte til at båten kantret. Ingen av passasjerene skal ha hatt redningsvest.

Kystvakten opplyser videre tirsdag at deres mannskaper søker aktivt etter personer i vannet med fly og båter.

Kystvakten mistenker at passasjerene ble forsøkt smuglet til USA. Migranter har lenge brukt Bahamas-øyene som stopp på veien til Florida.

Båtene er ofte svært overfylte og utsatt for kullseiling. Det har vært tusenvis av dødsfall.