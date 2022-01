Russland bekrefter ny, stor militærøvelse: 20 russiske krigsskip er på vei til Østersjøen

Russiske krigsskip fotografert under en militærparade i St. Petersburg. Russland har varslet en rekke nye, store marineøvelser i Middelhavet, nordøst i Atlanterhavet, Stillehavet og Østersjøen de kommende ukene. (Foto: Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP)

Russland intensiverer den militære aktiviteten samtidig som spenningen øker i Europa. Det skaper uro i flere Nato-land, som nå forsterker sin beredskap.

Fra før har anslagsvis 127.000 russiske soldater tatt oppstilling langs den ukrainske grensen, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet.

Parallelt med denne styrkeoppbyggingen er store russiske styrker i gang med en felles militærmanøver sammen med hviterussiske styrker i Hviterussland.

Minesveipere, små anti-ubåtskip, robotbåter og antiterrorstyrke



Samtidig har Russland varslet flere store marineøvelser flere steder i verden. En av disse øvelsene skal finne sted i Østersjøen. Til sammen 20 russiske krigsskip og støtteenheter har forlatt Kaliningrad med kurs for Østersjøen.

«I øvelsen vil taktiske grupper av minesveipere, små anti-ubåtskip og robotbåter delta», opplyser det russiske forsvaret, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti, skriver Expressen. Det er også en antiterrorstyrke om bord.

Nato forsterker tilstedeværelsen i Østersjøen



Nato har sendt det nederlandske amfibiefartøyet HNLMS Rotterdam til Østersjøen. Formålet er å vise nærvær og solidaritet med hele alliansen, ifølge en talsperson i forsvarsalliansen. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB

Øvelsen er en del av en planlagt større russisk marineoffensiv som innebærer øvelser i Middelhavet, nordøst i Atlanterhavet og Stillehavet, opplyser det russiske forsvaret.

Nato har allerede forsterket sin tilstedeværelse i Østersjøen med det nederlandske fartøyet «HNLMS Rotterdam».

– Det er en planlagt utplassering. De er der for å vise nærvær og solidaritet med hele alliansen. Den stående styrken er alltid tilgjengelig for å gjennomføre forsvarsoppgaver, fra øvelser til oppdrag, sier en Nato-talsperson til Aftonbladet.

Sverige var varslet på forhånd



Det svenske forsvaret iverksatte tidligere denne måneden flere troppeforflytninger som et ledd i den økte beredskapen på blant annet Gotland, som ligger strategisk til midt i Østersjøen.

Sveriges forsvarssjef Peter Hultqvist uttalte at han ikke utelukket et russisk angrep på Sverige, men at han ikke anså krigsfaren som reell nå.

Den russiske øvelsen i Østersjøen skal ha vært kjent av svenske myndigheter på forhånd.

– Vi har visst at de skal gjennomføre denne øvelsen en stund og Russland har nylig gjennomført en statussjekk på skipene og deres mannskap for å sjekke deres evne, sier Therese Fagervall, pressesekretær i Forsvaret, til Dagens Nyheter.

– Samlet sett er situasjonen ganske alvorlig

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist. Foto: PONTUS LUNDAHL / NTB

– Jeg vil ikke kalle det en konkret trussel. Det handler om at det er et endret normalbilde. Samlet sett er situasjonen ganske alvorlig, uten å peke på et direkte forestående angrep, sa Michael Claesson, operasjonsleder i den svenske Försvarsmakten i forrige uke

En rekke Nato-land har sendt styrker til Øst-Europa de siste dagene for å forsterke Natos østflanke. Dette skjer for å demme opp for den russiske styrkedemonstrasjonen. Forsterkningene omfatter skip og fly fra Danmark, Spania og Nederland, skriver Nato i en pressemelding.

Utenriksminister: – Må bli møtt av grep fra Nato

Nederland har satt soldater og skip i beredskap for å slutte seg til Nato-styrker. Frankrike hsier de er klare for å sende soldater til Romania. USA bekrefter at landet har satt 8.500 soldater i beredskap for å kunne sendes raskt til Europa.

– Vi er i ferd med å nå et punkt der den stadige russiske og hviterussiske styrkeoppbyggingen i Europa må bli møtt av grep fra Nato, skriver Latvias utenrikminister Edgar Rinkevics på Twitter.

Russiske myndigheter har uttrykt bekymring for mobiliseringen som nå pågår i flere Nato-land, og varslet at de vil komme med mottiltak som svar på Natos utplasseringer i Russlands næromåder.