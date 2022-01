WHO-sjefen advarer: – Vi er dømt til å mislykkes

WHO-topp Tedros Adhanom Ghebreyesus mener at organisasjonen er dømt til å mislykkes dersom omfattende endringer ikke finner sted. Les mer Lukk

Direktøren for Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus mener at pandemien er et tydelig tegn på at WHO er moden for omfattende endringer.