Laura gikk gjennom søppelposten – oppdaget at hun var blitt lottomillionær

55 år gamle Laura Spears skulle bare lete etter en bortkommen e-post fra en kollega da hun snublet over e-posten fra Michigan Lottery.

Amerikanske Laura Spears oppdaget ved en tilfeldighet at hun hadde vunnet flere titalls millioner.

Det var i løpet av en arbeidsdag forrige uke at 55 år gamle Laura Spears fikk beskjed om at hun skulle ha fått en e-post fra en kollega. E-posten var ikke å finne, så hun bestemte seg for å sjekke søppelposten, i tilfelle den hadde blitt filtrert ut ved en feil og havnet der. Riktig nok lå den der, men det var noe helt annet som fanget oppmerksomheten hennes.

– Jeg kunne knapt tro mine egne øyne

Hun hadde fått e-post fra det amerikanske lotteriet Mega Millions om at hadde vunnet 3 millioner dollar, noe som tilsvarer i underkant av 30 millioner norske kroner.

– Jeg kunne knapt tro mine egne øyne, og logget meg med en gang inn på nettsiden deres for å bekrefte at det stemte, forteller Spears til BBC.

Fryktet svindel

Som hør og bør var Spears skeptisk til om e-posten kunne være svindel og valgte å logge seg direkte inn på Mega Millions sine nettsider. Hun hadde tross alt kjøpt lodd for noen dager siden.

På profilen sto bekreftelsen på at hun var blitt lottomillionær. Spears har nå bestemt seg for å gå av med pensjon så fort som mulig, og har lagt inn gjennomgang av søppelposten som en fast rutine i hverdagen.