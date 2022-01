Smitterammet australsk nødhjelpskip på vei til Tonga

Et smitteutbrudd om bord på HMAS Adelaide skaper problemer for leveringen av nødhjelp til Tonga. Australias forsvarsminister sier de jobber med å finne en løsning. Foto: Robert Whitmore / Australia Defense Force via AP / NTB

NTB

Minst 23 av mannskapet om bord på et australsk marinefartøy har fått påvist koronasmitte. Skipet er på vei med nødhjelp til virusfrie Tonga.

Utbruddet i Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkanen 15. januar kastet aske og gjørme opp til 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake en større tsunami. Den vulkanske asken har teppedekket stillehavsnasjonen.

– De trenger nødhjelpen desperat, men de vil ikke risikere å få korona, sier Australias forsvarsminister Peter Dutton til Sky News.

Han sier regjeringen samarbeider med myndighetene på Tonga for å finne en løsning der skipet HMAS Adelaide ikke trenger å legge til havn.

– Vi vil finne en løsning så snart vi kan, sier Dutton.

Skipet, som er Australias største amfibiekrigsskip, skal etter planen ankomme ondag. Det seilte fra Australia på fredag med store mengder nødhjelp, inkludert teknisk utstyr og vann.

Det er også helikoptre om bord som kan sørge for en kontaktløs overlevering av nødhjelpen.

Et fly fra Australia ble fredag sendt tilbake av myndighetene på Tonga etter at et av besetningsmedlemmene testet positivt for covid-19.

Tonga har kun registrert ett smittetilfelle under pandemien, en innbygger som kom via New Zealand i oktober.