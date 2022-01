Opprørsleder drept i Colombia

NTB

Den militære lederen for en opprørsgruppe som avviste fredsavtalen fra 2016 i Colombia, er drept i et sammenstøt med militæret, sier landets president.

President Ivan Duque kunngjorde at Euclides Espana, kjent som Jhonier, er blitt «nøytralisert».

– Dette er et av de største slagene som er tildelt utbryterne fra Farc. Vi snakker om en mann som har begått drap og kriminalitet i mer enn 25 år, sier Duque i en uttalelse.

Geriljagruppen ELN og avhoppere fra Farc avviste fredsavtalen med colombianske myndigheter i 2016. Det antas at rundt 2.500 ELN-opprørere og over 5.000 Farc-avhoppere er aktive per i dag.

Jhonier koordinerte flere av utbrytergruppene som er ledet av Gentil Duarte og Ivan Mordisco, to av Colombias mest ettersøkte menn.

Jhonier ble drept i en operasjon ledet av militære stryker med støtte fra lokalt politi i Tacueyo i Cauca-provinsen, sørøst i landet, opplyser hæren.

Colombia har opplevd en økning i voldsbruken og kamphandlinger de siste månedene på grunn av kamper om land og ressurser blant avhoppere, ELN, paramilitære og narkokarteller.