Asia-børsene startet dagen med ny nedtur

NTB

De ledenede asiatiske børsene startet tirsdagens handelsdag med nedgang. Fram til lunsj hadde Tokyos hovedindeks falt med mer enn 2 prosent.

Hovedindeksen Nikkei 225 startet handelsdagen med å falle 0,5 prosent og fortsatte nedgangen på formiddagen. Ved lunsjtider hadde indeksen svekket seg med 2,03 prosent.

Den bredere Topix-indeksen var også ned 2,03 prosent.

I Hongkong falt Hang Seng-indeksen 1,6 prosent, mens Shanghai-børsen tapte 0,4 prosent. Den sammensatte indeksen i Shenzhen var ned 0,5 prosent.

Nedgangen skyldes fortsatt bekymring for konsekvensene av Ukraina-konflikten og stor usikkerhet knyttet til hva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer til å gjøre med rentepolitikken.

Mandag endte de europeiske børsene dagen med betydelige fall. I USA lå det lenge an til en solid børsnedtur, men en usedvanlig sterk innhenting sørget til slutt for at indeksene gikk i pluss.