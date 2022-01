Tysk politi: 18-åring bak skytingen i Heidelberg

NTB

En 18 år gammel tysk mann sto bak skytingen i en forelesningssal ved Heidelberg-universitetet i Tyskland, opplyser politisjefen i Mannheim.

En ung kvinne ble drept og tre andre personer ble alvorlig skadd i skytingen. Gjerningsmannen, som selv var student, tok sitt eget liv etter å ha forlatt rommet.

Han skal ha sendt en tekstmelding der det sto at «folk må straffes». Han skal også ha skrevet at han ønsket å bli begravet til havs.

Skjøt vilkårlig rundt seg i forelesningssalen

Så langt skal det ikke være noe som tyder på politiske eller religiøse motiver bak angrepet.

Angriperen var væpnet med gevær, og han skjøt vilkårlig rundt seg i forelesningssalen, opplyser en talsperson for politiet til AFP. Ifølge nyhetsbyråets kilder ble alle de fire ofrene alvorlig såret.

– Vi antar at det bare var én gjerningsperson. På dette stadiet ser vi ingen ytterligere fare for publikum, sa politiet over en time etter de første meldingene om angrepet.

– Dette er en katastrofe

– Vi er uendelig sjokkert. Dette er en katastrofe bortenfor alt man kan tenke seg mellom forelesninger, eksamener og studentliv, sier studentforeningens leder Peter Abelmann til Rhein-Neckar-Zeitung.

Heidelberg-universitetet i nærheten av Mannheim er et av Tysklands eldste og mest anerkjente. Neuenheimer Feld-området, der universitetet ligger, ble sperret av da politiet ble varslet om angrepet.