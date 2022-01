USA setter soldater i økt Nato-beredskap

8.500 amerikanske soldater skal klargjøres for utplassering dersom det trengs for å berolige Nato-allierte i møte med russisk aggresjon, ifølge USAs forsvarsdepartement. Les mer Lukk

NTB

Forsvarsdepartementet i USA setter 8.500 soldater i økt beredskap for mulig utplassering dersom det blir behov for å styrke Nato under Ukraina-krisen.