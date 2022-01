Vulkanutbruddet på Tonga flere hundre ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben

Det enorme vulkanutbruddet på Tonga 15. januar hadde en sprengkraft tilsvarende fem til 30 megatonn TNT, ifølge det amerikanske romfartsinstituttet Nasa.

Et megatonn er en million tonn. Det er flere hundre ganger kraftigere enn atombomben USA slapp på Hiroshima i Japan i august 1945. Der ble sprengkraften anslått til rundt 15.000 tonn.

Utbruddet i Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkanen kastet aske og gjørme opp til 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake en større tsunami.

Selve øya vulkanen lå på, rundt 65 kilometer nord for Tongas hovedstad Nuku'alofa, ble fullstendig utslettet av eksplosjonen. Den giftige askeskyen som spredte seg over mesteparten av øyriket forgiftet drikkevann, ødela avlinger og la to landsbyer i ruiner. Minst tre mennesker i Tonga mistet livet, og ytterligere to omkom i Peru da tsunamien skylte innover landets strender. I tillegg har tsunamien forårsaket en miljøkatastrofe idet bølgene rammet en oljetanker nær Lima, som førte til et stort oljesøl.

I Tonga er det fulle skadeomfanget fortsatt uklart ettersom eksplosjonen rammet kommunikasjonen med noen av de fjernere øyene. Den lokale journalisten Mary Lyn Fonua forteller at askestøvet har dekket til det aller meste og kan påvirke helsa til folk.

– Trykkbølgen fra eksplosjonen skapte kaos i hjernene våre, og vi er først nå på vei tilbake til normalen. Asken kommer til overalt, den irriterer øynene, du får sår i munnviken, alle har svarte fingernegler. Vi trenger en skikkelig tropisk syndflod for å vaske bort alt.

Australia, Japan og New Zealand leverer nødhjelp til øyene, deriblant vann. En av utfordringene er å overholde strenge smittevernregler, ettersom Tonga fortsatt er nærmest koronafritt.