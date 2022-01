Forsvant for 45 år siden: Nå er Lindas lik identifisert

Den amerikanske kvinnen forsvant i 1977. Nå har en cold-case-gruppe identifisert liket hennes.

Linda LeBeau var 27 år gammel da hun i 1977 ble meldt savnet i byen Tustin i California. Hennes skjebne har siden da vært uviss, helt til nå.

For fredag kunne distriktsadvokaten i Riverside County i California bekrefte at hennes levninger var identifisert.

Knyttet til likfunn i 1986

Levningene ble funnet allerede i 1986, ni år etter forsvinningen, da veiinspektører kom over skjelettrester og en hodeskalle ved en skråning langs motorveien ved byen Lake Elsinore, en liten time fra Tustin.

Levningene var da i så dårlig forfatning at det eneste rettsmedisinerne kunne bekrefte ut fra funnet, var at liket mest sannsynlig døde av et skudd i bakhodet.

Nye DNA-undersøkelser

I fjor høst gravde distriktets Cold Case-team opp flere uidentifiserte levninger og likrester for å koble opp mot uavklarte drapssaker. Blant dem likrestene fra 1986, som ble sendt til et laboratorium for nye DNA-undersøkelser. Der ble det en match på LeBeaus DNA, så distriktsadvokaten har slått fast at det er hennes levninger og at hun trolig ble drept.

LeBeau var fraskilt og ifølge The Independent skulle hun på forsvinningsdagen møte eksmannen på en restaurant for å hente noen penger han skyldte henne. Selv om liket er bekreftet er det ikke ventet noen arrestasjoner i forbindelse med funnet.