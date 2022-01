USA fraråder reiser til Russland

NTB

Det amerikanske utenriksdepartementet har kommet med nye reiseråd for Russland og ber amerikanere om å unngå landet.

– Ikke reis til Russland på grunn av den spente situasjonen på grensen til Ukraina, heter det i en uttalelse som påpeker at amerikanere også kan bli utsatt for «trakassering» og at ambassaden vil ha «begrenset mulighet til å hjelpe amerikanske borgere».

Utenriksdepartementet fraråder spesielt reiser til grenseregionen mellom Russland og Ukraina, og sier «situasjonen langs grensen er uforutsigbar, og det er økt spenning» på grunn av en russisk styrkeoppbygging og militærøvelser i området.

Russland har de siste månedene bygd opp en styrke på rundt 100.000 soldater nær grensen til Ukraina, og USAs president Joe Biden sa onsdag at han tror Kreml planlegger en intervensjon.