Innbyggere i Burkina Fasos hovedstad melder om skyting

NTB

Det var søndag en skuddveksling nær hjemmet til president Roch Marc Christian Kabore i Ouagadougou, ifølge innbyggere i området.

Skytingen fører til ytterligere spekulasjoner om et mulig militærkupp i det vestafrikanske landet.

Myndighetene har forsøkt å forsikre innbyggerne om at situasjonen er under kontroll, til tross for at det tidligere på dagen ble avfyrt skudd på en militærbase i hovedstaden.

Skuddvekslingen varte i flere timer, og soldater skal ha tatt kontroll over militærkasernen Lamizana Sangoule. Søndag kveld satte demonstranter som støtter soldatene, fyr på en bygning som tilhører Kabores parti.

Det er ikke klar om president Kabore var hjemme da skytingen skjedde, men flere folk i området forteller til nyhetsbyrået AP at også flere helikoptre sirklet over området.

En opprørssoldat sier til AP at det foregår harde kamper nær presidentpalasset, en påstand som ikke umiddelbart er mulig å bekrefte.

Opptøyene søndag kom etter flere uker med økende frustrasjon over regjeringens håndtering av det islamistiske opprøret i landet.