Kamerun: 17 omkom i nattklubbrann

Politi og representanter for myndighetene utenfor nattklubben Livs. Minst 17 mennesker mistet livet i brannen. Foto: AP Photo/Themba Hadebe/NTB

NTB

Minst 17 mennesker mistet livet og et ukjent antall ble skadd da det brøt ut brann i en nattklubb i Kameruns hovedstad Yaounde søndag.

Brannen på den populære nattklubben Livs spredte seg til et område der gass for matlaging var lagret, og flammene utløste flere eksplosjoner, opplyste en talsperson for regjeringen.

Ifølge ansatte skal brannen ha startet av en kortslutning, som nattklubbgjestene først trodde var fyrverkeri. Men det utartet til panikk da flammene spredte seg til området der matlagingsgassen var lagret, og flere eksplosjoner gikk av.

Det sentralafrikanske landet er for tiden vert for den månedslange African Football Cup of Nations. Tusenvis av fotballspillere, tilskuere og kampledere fra hele kontinentet deltar i fotballturneringen mellom 24 afrikanske land.

– Vi er fortsatt i en undersøkelsesfase der vi må få rede på navn og nasjonalitet til de omkomne og skadde, sa regjeringstalsmann Rene Emmanuel Sadi.