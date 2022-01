Blinken tviler ikke på at Tyskland står fast i Ukraina-striden

NTB

Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken sier det ikke er noen tvil om at Tyskland opprettholder felles front med Nato i Ukraina-konflikten.

Blinken uttalte seg om den tyske linjen etter at Berlin ble satt under press for å skjerpe tonen om et potensielt russisk angrep.

– Jeg kan fortelle deg at tyskerne i stor grad deler våre bekymringer og er fast bestemt på å svare – og å svare raskt, effektivt og på en samlet måte, sa Blinken i et intervju med programmet Meet the press på amerikanske NBC.

– Det er jeg ikke i tvil om, la han til.